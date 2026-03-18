مسجد السيدة زينب يستضيف أعمال ندوة "حقك واجب"

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أمس، ندوة بمسجد السيدة زينب عقب صلاة العصر، تحت عنوان “حقك واجب”، تناولت آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم من منظور ديني وقانوني.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود المجلس المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وقد سلطت الندوة الضوء على أهمية الدمج المجتمعي، وتوضيح الحقوق الاجتماعية والقانونية والدينية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر طرح متكامل يبرز دور التكامل بين هذه المحاور في دعمهم وتمكينهم.

وقد شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عرض آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على خصوصية كل حالة وضرورة مراعاتهم ،حيث أن الوعي المجتمعي بهذه الآداب يعد حجر الأساس لتحقيق الدمج الحقيقي.

كما تم التطرق لأبرز الحقوق القانونية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العمل والتعليم والخدمات الصحية والحقوق الجنائية، وأيضاً طرح آليات تقديم الشكاوى وسبل الحصول على الحقوق، بما يعزز فرص الحماية والإنصاف.

من جانبه، تناول إمام مسجد السيدة زينب، البعد الديني للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية أرست مبادئ التكريم الإنساني والرحمة والمساواة، وضرورة دمجهم في المجتمع دون أي تمييز. واختتم اللقاء بباقة من الابتهالات الدينية التي تفاعل معها الحضور بشكل واسع.

وقد شهدت الفعالية تفاعلاً إيجابياً من الحضور، حيث تم فتح باب النقاش والإجابة على الاستفسارات، في أجواء إنسانية عكست أهمية هذه اللقاءات المباشرة في نشر الوعي المجتمعي.

وتأتي هذه الندوة ضمن استراتيجية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى مختلف الفئات في مواقعهم الطبيعية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدينية، لنشر ثقافة الدمج وقيم الاحترام والمساواة.