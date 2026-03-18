وكيل أفريقية النواب: نُثمن دور الرئيس السيسي في قيادة استقرار المنطقة

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الحفاظ على سيادة الدول العربية يُمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.

وثمّن "سليمان"، في بيان، الدور المحوري للقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم ركائز الأمن القومي العربي، وتعزيز استقرار المنطقة، والتعامل بحكمة واقتدار مع التحديات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح أن التحركات المصرية تُمثل صمام أمان حقيقي للمنطقة، وتسهم في ترسيخ وحدة الصف العربي، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة المخاطر وتحقيق تطلعات الشعوب نحو الأمن والاستقرار والتنمية.