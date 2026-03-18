نائب بالشيوخ يحذر من ممارسات إعلامية تسيء للعلاقات مع الأشقاء العرب

أعرب النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، عن تأييده الكامل لبيان المؤسسات الإعلامية في مصر، بشأن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام من ظواهر وممارسات من شأنها الإضرار بالعلاقات التاريخية والأزلية بين مصر والدول العربية الشقيقة.

وأكد البدري أن العلاقات المصرية العربية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة والتكامل، حيث تقوم على أسس متينة تمتد عبر مختلف المستويات، سواء على الصعيد الشعبي أو القيادي أو الرسمي، فضلًا عن الروابط الأسرية والمصاهرة التي تعكس وحدة النسيج العربي، وتؤكد أن ما يجمع الشعوب العربية هو وحدة المستقبل والمصير.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أن أي محتوى إعلامي يسيء إلى هذه العلاقات أو يخرج عن إطار الاحترام المتبادل، لا يعبر عن الدولة المصرية أو توجهاتها الثابتة، وإنما يمثل اجتهادات فردية مرفوضة تتنافى مع قيم المجتمع المصري وثوابته.

ودعا البدري وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية، وتحري الدقة في تناول القضايا المتعلقة بالعلاقات العربية، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتضامن بين الدول الشقيقة، ويحافظ على وحدة الصف العربي في ظل التحديات الراهنة.

كما أشار إلى أن للإعلام دورًا محوريًا في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وترسيخ ثقافة الاحترام والتفاهم بين الشعوب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف للحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز مسارات التنمية.

واختتم النائب محمد صلاح البدري بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا حريصة على دعم وتعزيز علاقاتها مع أشقائها العرب، انطلاقًا من إيمان راسخ بوحدة المصير، والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا