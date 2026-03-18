جدارية مميزة وأعمال فنية ورسومات تعكس الهوية الجمالية بمدخل مرسي مطروح

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، أعمال تطوير بوابة مدخل المدينة بالكيلو 8، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة مرسى مطروح واستقبال زائريها بصورة تليق بمكانتها السياحية.

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تشمل تنفيذ جدارية مميزة وأعمال فنية ورسومات تعكس الهوية الجمالية للمحافظة، بما يسهم في إضفاء طابع حضاري وجمالي على مدخل المدينة.

وأكد محافظ مطروح أهمية الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس الوجه الحضاري لمرسى مطروح كإحدى أهم المدن السياحية، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان سرعة التنفيذ مع الحفاظ على الطابع الجمالي المميز للمنطقة.