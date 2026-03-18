الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حلفاء الناتو يعززون أنشطة المراقبة والدفاع الجوي والصاروخي على الجناح الشرقي

أ ش أ

 واصل حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنشطتهم التدريبية والمراقبة على الجناح الشرقي للتحالف، مع التركيز على تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل ومكافحة الطائرات المسيرة.

ونفذت القيادة الجوية لحلف الناتو مؤخرًا تدريبات موجهة ضمن نشاط مهمة "الحارس الشرقي" في رومانيا، كجزء من خيار الردع المرن (Flexible Deterrent Option – FDO)، بهدف تعزيز الردع وتحسين الجاهزية التشغيلية على طول الجناح الشرقي للتحالف، بحسب بيان نشر على موقع القيادة الجوية للحلف اليوم/الاربعاء/.

وتركز التمرين على تحقيق التكامل متعدد المجالات والربط بين الأصول الجوية والأرضية مع هياكل القيادة والتحكم المتقدمة. وشمل التدريب بشكل خاص تطوير تكتيكات مكافحة الطائرات المسيرة (C-UAS) لضمان استعداد الحلف للتصدي للتهديدات الجوية المتطورة في بيئة أمنية معقدة.

وقال اللواء الأمريكي كيفن جيميسون، نائب رئيس العمليات في القيادة الجوية لحلف الناتو: "يعد الحارس الشرقى نشاطًا متقدمًا يختبر مستقبل موقف الناتو الدفاعي الجوي عمليًا. الأنشطة التي نفذت هذا الأسبوع تظهر الطيف الكامل لقدرات الردع والدفاع لدى الناتو، بما يضمن أمن جناحنا الشرقي ويعزز موقفنا من خلال وجود دائم ومستمر".

وشارك في التمرين طائرات F-16 الرومانية إلى جانب الطائرات المسيرة TB2 ونظام الدفاع الجوي CHIRON، بمساندة حلفاء من اليونان (F-16) وتركيا (F-16) وفرنسا بطائرات "ميسترال" الذي يكمل شبكة الدفاع الجوي قصيرة المدى منخفضة الارتفاع لحلف الناتو. كما قدم نظام الإنذار والتحكم الجوي المحمول جواً (AWACS) الدعم الحرج من خلال توفير صور جوية أساسية وتنسيق العمليات، بينما أشرفت على المهمة مركز العمليات الجوية المشتركة UEDEM (CAOCU) لضمان التكامل السلس بين العناصر الجوية والأرضية وتسريع دورات اتخاذ القرار.

وقد أظهر التمرين قدرة الناتو على العمل كوحدة دفاعية موحدة، مع استخدام مزيج فعال من الأصول لتحقيق أهداف المهمة. وتشير سلسلة تدريبات FDO إلى النجاح المستمر لنشاط الحارس الشرقى، الذي يشكل درعًا قويًا ومتطورًا يضمن أمن أراضي الناتو من خلال المراقبة المستمرة والاستجابة السريعة، والحفاظ على موقف دفاعي دائم وموثوق.

توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية و3 آلاف قطعة أحذية وملابس على المستحقين بالشرقية

بتكلفة 67 مليون جنيه.. دعم منظومتي النظافة والحماية المدنية بمعدات حديثة بالشرقية

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

