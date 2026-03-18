غياب ثنائي الأهلي والزمالك.. قائمة تونس لمواجهتي هايتي وكندا وديا

كشف الفرنسي صبري لموشي، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج لمواجهتي هايتي وكندا وديا، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة غياب ثنائي الأهلي والزمالك محمد علي بن رمضان وسيف الدين الجزيري.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب تونس نظيره هايتي، يوم 28 مارس، على أن يلتقي نظيره كندا في 31 من نفس الشهر، في مدينة تورونتو.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان – صبري بن حسن – عبد المهيب الشماخ – نور الدين الفرحاتي

خط الدفاع: يان فاليري – معتز النفاتي – غيث الزعلوني – عمر الرقيق – آدم عروس

علاء غرام – رائد الشيخاوي – محمد أمين بن حميدة – مرتضى بن وناس – علي العابد.

خط الوسط: إلياس السخيري – حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – راني خضيرة – إسماعيل الغربي – محمد بلحاج محمود.

خط الهجوم: إلياس سعد – سيباستيان تونكتي – ريان اللومي – فراس شواط – لؤي بن فرحات – سيف الله اللطيف – عمر بن علي – خليل العياري – حازم المستوري – أنيس السعيدي.

يُذكر أن منتخب تونس قد قرر إقالة مدربه سامي الطرابلسي بعد وداع بطولة كأس الأمم الإفريقية في دور ثمن النهائي.