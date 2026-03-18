الجاهزية لكأس العالم.. لموشي يكشف أسباب اختيارات قائمة تونس

أوضح المدرب صبري لموشي، المدير الفني لمنتخب تونس لكرة القدم، أن قائمته الأخيرة جاءت بناءً على المتاح من اللاعبين، في ظل وجود غيابات اضطرارية، إلى جانب رغبته في تجربة أسماء جديدة قبل الاستحقاق العالمي المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن القائمة، أكد لموشي أنه يمتلك معرفة جيدة بمستويات عدد من نجوم المنتخب، وهو ما يفسر عدم استدعاء كل من فرجاني ساسي وعلي معلول وعيسى العيدوني، مشيراً إلى أنهم قدموا الكثير للمنتخب، وأنه يأمل في جاهزيتهم خلال بطولة كأس العالم.

وتابع لموشي :"فرجاني ساسي قدم الكثير للمنتخب وأتمنى أن يكون جاهزا لكأس العالم

وغياب ديلان براون عن القائمة يعود للإصابة

وأتم:"منتصر طلب مني عدم استدعائه لأسباب شخصية

واوضح:"قناعتي أن اللاعبين الناشطين في أوروبا قادرين على تقديم الإضافة مقارنة بالبقية ولذلك أنا أمنحهم الفرصة

واختتم:"سأضع اللائحة النهائية بما يخدم مصالح المنتخب في كأس العالم.