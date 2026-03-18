مصر وجزر القمر تؤكدان رفض الاعتداءات الإيرانية والدفع نحو التهدئة

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من محمد مباي وزير خارجية جزر القمر لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد الاقليمي.

تناول الاتصال التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده الساحة الإقليمية حيث قام الوزير عبد العاطي بإحاطة نظيره القمرى بنتائج الاتصالات واللقاءات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهدف احتواء الموقف، وخفض التصعيد بالإضافة إلى نتائج جولته الخليجية الأخيرة، مشدداً على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي لتجنيب المنطقة تداعيات الانزلاق نحو فوضى شاملة، مؤكداً ضرورة الوقف الفورى لكافة أشكال التصعيد العسكري التي تهدد السلم والأمن الاقليميين.

في ذات السياق، ثمن وزير خارجية جزر القمر الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد واحتواء الموقف وتغليب المسار الدبلوماسي، واتفق الوزيران خلال الاتصال على الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية المستهجنة التي استهدفت الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدين الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة أو المساس بسيادة دولها، ومشددين على ضرورة احترام مرجعيات القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.