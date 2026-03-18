كأس خادم الحرمين الشريفين .. تشكيل الهلال ضد أهلي جدة

أعلن الجهاز الفني اللول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني عن تشكيل الزعيم، لمواجهة أهلي جدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف ملعب "الإنماء" بمدينة جدة مباراة الهلال والأهلي، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.



تشكيل الهلال الرسمي ضد الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين:



في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، علي لاجامي، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

في خط الهجوم: مالكوم اوليفيرا، كريم بنزيما، سالم الدوسري.

