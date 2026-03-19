بعثة منتخب الناشئين تغادر لليبيا السبت المقبل

تغادر بعد غد السبت بعثة منتخب مصر لـ الناشئين بقيادة حسين عبداللطيف متوجهة إلي ليبيا للمشاركة ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين.

يتواجد على رأس بعثة منتخب مصر للناشئين في رحلتها المنتظرة إلى ليبيا، الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للناشئين 4 مباريات في بطولة شمال إفريقيا، أمام منتخبات تونس والمغرب وليبيا والجزائر، وذلك أيام 27 مارس و30 مارس، و2 أبريل و5 أبريل على الترتيب.

ويتطلع منتخب مصر للناشئين لاحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في بطولة شمال إفريقيا، وهي المراكز المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا للناشئين المقرر إقامتها أواخر أبريل المقبل.

وخاض منتخب الناشئين قبل أيام مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا على هامش معسكر الفراعنة الصغار المقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وانتهت الودية الأولى بالتعادل السلبي، فيما كان الفوز من نصيب منتخب مصر في المباراة الودية الثانية.