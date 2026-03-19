السكرتير العام لمحافظة الأقصر يترأس اجتماعًا موسعًا لبحث طرح الأراضي المستردة للاستثمار

ترأس اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة الأقصر ، اجتماعًا موسعًا لبحث موقف الأراضي المستردة وآليات طرحها للاستثمار.

وأكد عاشور أنه تم استرداد الأراضي من غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وإعادة طرحها للاستثمار بما يحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ودعم الاقتصاد المحلي، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والتخطيطية ،حيث انه يتم التجهيز والإعداد ما يزيد عن 50 قطعة تم استرداها ، تمهيدا لطرحها للاستثمار بالمحافظة .

وأضاف سكرتير عام محافظة الأقصر، انه من لم يقدم ويستكمل إجراءات التقنين وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ، سيتم سحب الأرض منه وإعادة طرحها

، ووجه سكرتير عام محافظة الأقصر ،مناشدة عاجلة للمواطنين بسرعة استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات الدولة ، تجنبًا لاتخاذ إجراءات الاسترداد، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقنين أوضاع الجادين، وفي الوقت نفسه لن تتهاون مع غير الملتزمين.

شهد الاجتماع حضور رؤساء المراكز والمدن ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم مدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير مديرية الزراعة، ومديرو الإدارات العامة للشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، وأملاك الدولة، والاستثمار، وحماية أراضي الدولة، وشئون البيئة بالمحافظة.