الفلبين تعلن إعادة أكثر من 300 مواطن من الشرق الأوسط واستمرار عمليات الإجلاء

أعلنت السلطات الفلبينية وصول أكثر من 300 فلبيني من الإمارات العربية المتحدة على متن رحلة جوية ثالثة مستأجرة من قبل الحكومة الفلبينية، وذلك على خلفية احتدام الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ما يرفع إجمالي العائدين إلى 1400 شخص.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم الخميس، أن الطائرة هبطت في قاعدة "فيلامور" الجوية بمدينة "باساي" واستقبل العائدين وزير شؤون العمال المهاجرين هانز كاكداك الذي قال إنه من المتوقع وصول رحلة جوية أخرى خلال أيام. وتعمل الحكومة الفلبينية لإعادة نحو 800 فلبيني آخرين غالبيتهم من الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، فيما أفادت السلطات باستمرار تدفق طلبات العودة إلى الوطن.

كما أعلن الوزير كاكداك ارتفاع عدد الفلبينيين المحتجزين في الإمارات بتهم نشر محتوى رقمي ضار مرتبط بالضربات الجوية إلى أربعة أشخاص، وقال إن وزارة الدفاع الفلبينية تنسق مع السفير بالإمارات لتقديم المساعدة لهم في إطار قوانين الدولة المضيفة، رافضا التعليق بشأن فرص إطلاق سراحهم.

كما أضاف أن عدد الضحايا الفلبينيين جراء الأحداث بمنطقة الخليج يقتصر على حالة وفاة واحدة وثلاثة جرحى، اثنان في الإمارات وواحد في الكويت.