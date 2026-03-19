قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخطط للخروج في العيد؟.. تعرف على آخر موعد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف
بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا
آخر تحديث لسعر عيار 21 في تعاملات اليوم .. 7 آلاف جنيه داخل الصاغة
القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: بحب كحك العيد
بكحك العيد.. السفير الأسترالي يهنئ الشعب المصري بـ عيد الفطر
عقوبات رادعة تنتظر المتسولين في عيد الفطر المبارك
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك
عيد سعيد وكحك شديد.. رامز جلال يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك
توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
عودة يارا السكري إلى أحمد العوضي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "علي كلاي"
اكتشاف هرم ثلاثي على المريخ يثير حيرة العلماء.. ما علاقته بأهرامات مصر؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والعربي والإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

كشر: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
حسن رضوان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، تعكس بوضوح الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم أمن واستقرار الدول العربية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح كشر، في تصريحات صحفية، أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤكد ثبات الموقف المصري الداعم للأشقاء العرب، ورفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها، مشددًا على أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة لحماية الأمن القومي العربي.

أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس خلال لقاءاته على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، يعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين مصر والدول العربية، ويعزز من مفهوم العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات.

وأضاف أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي تحمل رسائل سياسية واضحة، في مقدمتها دعم مصر الكامل للدول الشقيقة، ورفضها القاطع للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لاحتواء التصعيد.

ولفت كشر إلى أن التنسيق المستمر بين مصر ودول الخليج يسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن الإقليمي، ويعزز من فرص استعادة الاستقرار في المنطقة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في تكثيف التواصل مع مختلف الأطراف لخفض التوترات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للأمة العربية، وحائط صد في مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن العربي خلال المرحلة الحالية لمواجهة المخاطر المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

مجلس الشيوخ المهندس محمد مصطفى كشر الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

ترشيحاتنا

سواحل الإمارات

تصعيد خطير في خليج عُمان.. حريق بناقلة نفط قرب سواحل الإمارات والقبضان مفقود

الكونجرس الأمريكي

صفقات بـ 15 مليار دولار.. إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس لبيع أسلحة إلى الإمارات والكويت والأردن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الجميع: 200 مليار دولار مبلغ زهيد لتمويل الحرب ضد إيران

بالصور

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

طريقة عمل السابلية بالكيلو

لنتيجة سريعة.. ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة قبل عيد الفطر 2026

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد