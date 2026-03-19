كشر: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي

أكد المهندس محمد مصطفى كشر عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، تعكس بوضوح الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم أمن واستقرار الدول العربية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح كشر، في تصريحات صحفية، أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤكد ثبات الموقف المصري الداعم للأشقاء العرب، ورفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها، مشددًا على أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة لحماية الأمن القومي العربي.

أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس خلال لقاءاته على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، يعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين مصر والدول العربية، ويعزز من مفهوم العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات.

وأضاف أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي تحمل رسائل سياسية واضحة، في مقدمتها دعم مصر الكامل للدول الشقيقة، ورفضها القاطع للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لاحتواء التصعيد.

ولفت كشر إلى أن التنسيق المستمر بين مصر ودول الخليج يسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن الإقليمي، ويعزز من فرص استعادة الاستقرار في المنطقة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في تكثيف التواصل مع مختلف الأطراف لخفض التوترات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للأمة العربية، وحائط صد في مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن العربي خلال المرحلة الحالية لمواجهة المخاطر المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.