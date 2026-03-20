محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

أدي الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة وسط حشود من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء ، يرافقه اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ واللواء أحمد علي رئيس حي شمال والدكتور عبد المهيمن السيد وكيل وزارة الأوقاف والدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه وجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة ، وأبناء البحر الأحمر خاصة بمناسبة العيد المبارك ، أعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات ، متمنياً ان تنعم بلادنا بالأمن والإستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ومن جانبه أكد الشيخ حسام الدين محمود إمام جامع الميناء الكبير أن اليوم يوم الفرح والسرور، يوم التقرب والمودة ، يوم الجائزة، جائزة العفو والغفران لمن حققوا التقوي بصيامهم .

و عقب أداء شعائر الصلاة حرص المواطنين على تهنئة السيد المحافظ بالعيد وسط سعادة غامرة بتواجد سيادته وسطهم وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية مع سيادته .