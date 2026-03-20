مهمة صعبة للأهلي في غياب جماهيره أمام الترجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز المهمة الصعبة حين يواجه نظيره الترجي في اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
ويمتلك الترجي أفضلية نسبية على الأهلي، بعدما حقق الفريق التونسي انتصارا ثمينا بهدف نظيف في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، على ملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة التونسية.

ويكفي الترجي، الذي توج باللقب أعوام 1994 و2011 و2028 و2019، التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في هز الشباك من أجل الصعود للدور قبل النهائي في المسابقة.

وكان الفوز الذي حققه الترجي هو الأول لـ(شيخ الأندية التونسية) على الأهلي منذ ما يقرب من سبعة أعوام ونصف العام، حيث يعود آخر انتصار له على نادي القرن في أفريقيا إلى إياب نهائي نسخة المسابقة عام 2018، الذي شهد فوزه 3 / صفر بتونس.
كما كان الهدف الذي أحرزه محمد أمين توجاي من ركلة جزاء في لقاء الذهاب، هو الأول للفريق التونسي في شباك نظيره المصري منذ هدف أنيس البدري، الذي سكن شباك محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في نوفمبر عام 2018.
من جانبه، يخشى الأهلي، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في العام الماضي، من ابتعاده عن المربع الذهبي لدوري الأبطال لأول مرة منذ نسخة المسابقة عام 2019، حيث أصبح يتعين عليه الفوز بفارق هدفين على الترجي إذا أراد مواصلة مسيرته في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 12 لقبا.
وازدادت الأمور صعوبة على الأهلي الذي سيضطر لخوض المباراة بدون جماهيره، في ظل العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالحرمان من مشجعيه لمدة مباراتين من بينها لقاء مع إيقاف التنفيذ، بعد إلقائهم قارورات المياه إلى داخل أرض الملعب، خلال مباراة الفريق الأحمر مع ضيفه الجيش الملكي في ختام مسيرته بمرحلة المجموعات الشهر الماضي.

وكان الأهلي أرسل شكوى رسمية إلى كاف ضد الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الذهاب، حيث أوضح في بيان له "أنه لم يوفر الحماية للاعبي الفريق داخل الملعب، ولم يحتسب ركلة جزاء لأشرف بنشرقي بعدما تعرض للجذب من مدافع الترجي داخل منطقة الجزاء، وساعده في ذلك تجاهل حكم (الفار)".
 

