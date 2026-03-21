حملات مكثفة لضبط الأسواق بالغردقة خلال عيد الفطر

نفذت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة ، حملات تموينية موسعة ومكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بهدف ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

وجاءت الحملات بالتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، حيث استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، ومراجعة صلاحية السلع المعروضة، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة بحق المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار تطبيق القانون بكل حزم وردع أي تجاوزات تضر بالمواطنين.

وأكدت الجهات التنفيذية استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ على مدار أيام عيد الفطر، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات للاستغلال أو الغش التجاري.

وفي ختام البيان، دعت الأجهزة التنفيذية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن الدولة لن تدخر جهدًا في حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، بما يحقق الانضباط ويعزز الثقة في الأسواق المحلية.