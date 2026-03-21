ختام حملات التبرع بالدم بمشاركة لدعم المنظومة الصحية بدمياط





اختتمت مديرية الشؤون الصحية بدمياط فعاليات حملات التبرع بالدم التي نُفذت خلال شهر رمضان المبارك، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وبرعاية الدكتور محمد عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبمتابعة الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للشؤون العلاجية، والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي، وتحت إشراف الدكتورة لميس مسعد مسؤول بنوك الدم بالمديرية.

وشهدت الحملات إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث تم تنفيذها عقب صلاة التراويح داخل عدد من المساجد، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدمياط، وبمشاركة فرق طبية متخصصة من مستشفيات دمياط العام وكفر سعد المركزي، إلى جانب فريق التثقيف الصحي، ما ساهم في تسهيل إجراءات التبرع وتحقيق معدلات متميزة من التبرع الآمن.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم أرصدة بنوك الدم، بما يعزز من قدرة المنشآت الصحية على تلبية احتياجات المرضى، خاصة في الحالات الحرجة والعمليات الجراحية، فضلًا عن دعم مرضى الغسيل الكلوي.

وأكدت المديرية استمرار تنظيم حملات التبرع بالدم ونشر الوعي بأهميته، باعتباره أحد أبرز صور التكافل المجتمعي، ودعامة أساسية لدعم المنظومة الصحية.