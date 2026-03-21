حكم الاحتفال بعيد الأم في الإسلام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
نائب دمنهور عن خطأه في عدد أجزاء القرآن: ما حدث كان سهوًا.. وأقصد عدد الحفظة وليس الأجزاء

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أثار مقطع فيديو تكريم النائب محمود الجندي، عضو مجلس النواب بدمنهور، لحفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الماضي بقرية كفر سنطيس التابعة لمركز دمنهور، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب حديث النائب خلال الاحتفالية عن عدد أجزاء القرآن الكريم.

وقال النائب خلال الاحتفالية في مقطع الفيديو المتداول" ياريت اللي حافظ السنة دي 50 جزء السنة الجاية يكون 70 واللي حافظ 70 السنة الجاية يكون 100 جزء"، مما أثار جدلا واسعا وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق للنائب محمود الجندي، عضو مجلس النواب، قال في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بمناسبة سوء الفهم والتقدير لكلمتنا التي أُلقيت بحفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر سنطيس، أود أن أوضح أن ما حدث كان سهوًا، وجلّ وعلا من لا يسهو، وهو الله عز وجل المنزّه عن الخطأ والنسيان.

وأضاف: لا يخفى على أي مسلمٍ أمورٌ معلومةٌ من الدين بالضرورة، وفي مقدمتها القرآن الكريم وفضل حفظة وتشجيع أبنائنا عليه، ومن ثم وإحصاء سوره وأجزائه وهو ما كان المقصود من الكلمة، إلا أنها انتُزعت من سياقها.

وأكمل النائب: المقصود كان بيان عدد حفظة القرآن الكريم، وتحفيز وتشجيع أبنائنا على الإقبال على كتاب الله، بحيث إن كانوا اليوم 30 أو 50، فليكونوا في العام المقبل 70 أو 100 أو أكثر، حتى نصل إلى أجيالٍ كاملةٍ حافظةٍ لكتاب الله فهو الشرف الذي لا يضاهيه شرف.

وأكد النائب أن هذا توضيح لما حدث، ووضعٌ للأمور في نصابها الصحيح، بعيدًا عن الجدل غير المفيد على مواقع التواصل الاجتماعي، واختتم بيانه قائلًا: فلنرتقِ بخطابنا، ولنستقم في أحكامنا، ليرحمنا الله ويرحمكم.

