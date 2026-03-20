توزيع هدايا للأطفال.. محافظ البحيرة تفتتح الحديقة الجديدة بشارع الجمهورية

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الحديقة الجديدة بشارع الجمهورية، والتي تم تجهيزها خصيصًا لتكون متنزهًا يخدم أبناء المدينة، يضيف لمسة جمالية وحضارية لمدينة دمنهور، ويُسهم في توفير متنفس ترفيهي آمن ومتكامل للأسر، ويمنح الأطفال مساحة آمنة وممتعة لقضاء أوقاتهم خلال أيام العيد.

مع اللحظات الأولى لعيد الفطر المبارك وفي لفتة تعكس الاهتمام برسم البسمة على الوجوه وخاصة أطفالنا وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وفى إطار حرص المحافظة على توفير مساحات ترفيهية آمنة تليق بالمواطنين.

واستقبلت الحديقة فور افتتاحها مئات الاطفال والمواطنين الحديقة مع تنظيم احتفالية مبهجة لأبنائنا الأطفال.

كما حرصت المحافظ على مشاركة الصغار فرحتهم، وقامت بتوزيع الهدايا وقصص الاطفال عليهم، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة التي ارتسمت على وجوه الجميع.

وأكدت أن المحافظة تمضي قدما لاستغلال كافة المناطق وتطويرها وفق أحدث النظم وخاصة المناطق التي ظلت غير مستغلة أو مهمشة خلال الفترة الماضية.

كما أطلقت مسابقة سيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة لاختيار أفضل اسم للحديقة وتكريم الفائز بها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة المساحات العامة والمتنزهات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بأبناء البحيرة.