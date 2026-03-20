أجواء من البهجة.. مدير أمن البحيرة والمحافظ يشاركان المواطنين فرحة عيد الفطر

قدّمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التهنئة للمواطنين عقب أداء صلاة العيد، وذلك أمام مسجد التوبة، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة.

وذلك بحضور اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، والدكتور شادى المشد نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، والقيادات التنفيذية والأمنية.

وحرصت المحافظ على مشاركة المواطنين والأطفال فرحتهم بالعيد، أمام مسجد التوبة وبشارع الجمهورية حيث قامت بتوزيع الهدايا عليهم، مؤكدة أن أجهزة المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أفضل الخدمات خلال أيام العيد، بما يحقق راحة ورضا أبناء المحافظة.

وأعربت محافظ البحيرة عن خالص تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والاستقرار.