مدير أمن البحيرة ونائب المحافظ يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد التوبة بدمنهور

أدى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة والدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور.

وذلك بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام، والعميد أ ح حسام شبل المستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة وممثلي الأوقاف والأزهر.

وتناولت خطبة العيد القيم السامية التي يجسدها عيد الفطر، باعتباره مناسبة لنشر البهجة وتعزيز روح المحبة والتآخي، والتأكيد أن الأعياد تمثل فرصة لتجديد أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، وترسيخ معاني الرحمة والتكافل، خاصة بعد شهر رمضان المبارك بما يحمله من نفحات إيمانية عظيمة.

وشهد المسجد توافدًا المواطنين وتبادل التهاني والتبريكات، وسط أجواء غمرتها السعادة والبهجة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن خالص تهانيها لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنية أن يعيده الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مؤكدة أهمية استثمار هذه المناسبة في تعزيز قيم المحبة والتعاون والعمل المشترك.