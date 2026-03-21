حملات تموينية على المخابز البلدية خلال ثاني أيام عيد الفطر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وسهير زعتر، وكيل المديرية، والمهندس عبدالناصر القزاز، رئيس مركز ومدينة الرحمانية، حملات تموينية خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك على المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء.

وأسفرت الحملات بمركز الرحمانية عن تحرير عدد 3 تقارير لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير تقريرين لمخابز لعدم نظافة أدوات العجن، وتحرير تقرير لمخبز لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، وتحرير تقرير لمخبز لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

جاءت الحملة بإشراف المهندس محمد حمدي الطباخ، مدير الإدارة، وبرئاسة المهندس صبحي الخولي، المفتش الأول بالإدارة، وبرفقة أحمد أبو الليف رئيس الرقابة، وعاطف سعد.