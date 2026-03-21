العثور على جثة غريق مجهول الهوية بترعة الخطاطبة في البحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص غريق في العقد الخامس من العمر مجهول الهوية طافية بمياه ترعة الخطاطبة أمام قرية علقام بنطاق مركز كوم حمادة، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة لشخص غريق طافية على سطح مياه ترعة الخطاطبة أمام قرية علقام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم حمادة لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر يرتدي ملابسه بالكامل.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا عدم معرفتهم به وتبين أنه مجهول الاسم والعنوان، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها، والنشر عن الجثة بأوصافها لتحديد هوية المتوفى وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.