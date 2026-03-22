موجز أخبار الوادي الجديد: جولات مفاجئة على الوحدات الصحية والمستشفيات والأهالي يتوافدون على المناطق الأثرية في ثاني أيام العيد

شهد محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

جولات مفاجئه علي الوحدات الصحيه والمستشفيات بالوادي الجديد

واصل الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار توجيهات السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

حيث قام وكيل وزارة الصحة اليوم بجولة تفقدية شملت مستشفى الداخلة العام، للاطمئنان على انتظام العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات .

كما شملت الجولة المرور على عدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركز الداخلة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من وجود الأطقم الطبية والتمريضية، والتزامهم بتقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية للمواطنين.

وخلال الجولة، شدد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على أهمية الانضباط الإداري، وتواجد الفرق الطبية بكامل قوتها، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مؤكدًا على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خاصة خلال فترات الأعياد.

كما وجه صبحي برفع درجة الاستعداد داخل جميع المنشآت الصحية، والتأكد من جاهزية غرف الطوارئ، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، والتنسيق الكامل بين المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية الصحة على المتابعة الميدانية المستمرة، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمات الطبية خلال الأعياد، من خلال تكثيف المرور الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

أهالي الوادي الجديد يتوافدون على المناطق الأثرية في ثاني أيام عيد الفطر



شهدت المناطق الأثرية والتراثية في محافظة الوادي الجديد، توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على التنزه والاستمتاع بثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتقاط صور تذكارية بهذه الأماكن التي تعبر عن حياة أهل الواحات في العصر القديم.

وحرص الأهالي على التواجد منذ صباح اليوم بالخروج إلي هذه الأماكن في جو يسوده الحب والمودة بين الجميع وحرصت الأهالي خاصة الشباب بمعرفة تاريخ هذه الآثار والتراث المتواجد في مناطق معبد هيبس والبجوات بالخارجة ومنطقة بلاط القديمة بمركز بلاط والقصر الإسلامي بمركز الداخلة وهى من أكثر المناطق استقبالًا للمواطنين .

وقال محمد إمام، أحد المواطنين بمركز الداخلة: "حرصت للخروج والتنزه في الأماكن الأثرية والتراثية، أولًا لعشقي وشغفي لهذه الأماكن التي تذكرني بالماضي القديم ورائحة الأجداد والمشايخ القدامى، وثانيًا لتعليم أبنائي ومعرفتهم بمعلومات عن هذه الاماكن وعن الزمن القديم، وكيف تحمل أهل الواحات قديما المعاناه حتي وصلنا إلى هذه الحداثة من الزمن".

وأضاف أن هذه الأماكن تحمل في طياتها الكثير من الثقافات والعصور القديمة ومنها العصر الأيوبي والروماني والبلطيمي وبعض الأماكن كانت موجودة من سنه 50 هجريًا ولها تاريخ مشرف وأماكن أثرية متواجدة حتي الآن تشهد على عراقة التاريخ المصري القديم.

وقالت هدير محمود، ابنة مركز الخارجة، إنها تحرص على الخروج في العيد بالمناطق الأثرية والتراثية منها التنزه والاستمتاع بالماضي القديم ومنها زيادة المعلومات من الأثريين والمشرفيين السياحيين المتواجدين لاستقبال الزوار، حيث إن كل مكان من هذه الأماكن له ذكري كبيرة آنذاك وعاصر رؤساء وعظماء من عبق التاريخ.

وأوضحت أن الخروج والتنزه في هذه الأماكن والتقاط الصور ونشرها على السوشيال ميديا يعتبر ترويج للسياحة الداخلية التي ننعم بها في مصر، وتعتبر من أفضل الدعاية غير المباشرة التي نفضلها ولنشر تاريخ الوادي الجديد العريق الذي يحمل اسم الواحات والأجداد من الزمن الجميل.