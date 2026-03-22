وزارة الخارجية: أوضاع المصريين في الخليج والمشرق مطمئنة والعودة إلى مصر مستمرة
أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين بالسرقة.. في هذا الموعد
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز أمنية وعسكرية إسرائيلية في تل أبيب وبتاح تكفا وحولون
وزير الري: السيطرة على سيول سانت كاترين بسدود وبحيرات جبلية ومتابعة 24 ساعة
بسعر لن تصدقه إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق في 2026
نتنياهو: لقد حان الوقت لرؤية قادة الدول الأخرى ينضمون إلينا في الحرب
محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة
معبر رفح يشهد وصول دفعات من الجرحى الفلسطينيين واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية
مأساة دمياط.. 5 أطفال يفقدون حياتهم وساندي بين الحياة والموت بعد انقلاب عربة كارو بالمصرف
التصرح بدفن جثة شاب سقط من الطابق السابع بالمقطم
استمرار توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء ثالث أيام عيد الفطر
نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة مصرع 6 أفراد من أسرة واحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بسبب عيب خطير.. استدعاء سيارة فورد مافريك الجديدة

فورد مافريك
فورد مافريك
عزة عاطف

أصدرت شركة فورد استدعاءً رسميًا في مارس 2026 يشمل عددًا محدودًا من شاحنات "فورد مافريك" موديل 2025 و2026، وذلك بسبب خلل فني خطير قد يؤدي إلى انفصال لوح الزجاج الخاص بفتحة السقف تمامًا عن جسم السيارة أثناء القيادة. 

ويشكل هذا العيب تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب ومستخدمي الطريق، مما دفع الشركة للتحرك السريع ومعالجة المشكلة قبل وقوع حوادث ناتجة عن طيران أجزاء زجاجية من المركبة على السرعات العالية.

تفاصيل الخلل الفني وسبب استدعاء شاحنات مافريك

أرجعت فورد المشكلة الأساسية إلى عيب في عملية التصنيع لدى المورد المسؤول عن أنظمة السقف، حيث تبين وجود خلل في تفاعل مادة "اليوريثان" المستخدمة كلاصق لتثبيت الزجاج بالإطار المعدني. 

وأدى هذا الخلل إلى عدم جفاف المادة اللاصقة بشكل صحيح، مما يضعف قوة التماسك ويجعل الزجاج عرضة للانفصال نتيجة ضغط الهواء أثناء القيادة، وقد تلاحظ بعض المركبات علامات تحذيرية مثل تسرب المياه أو سماع ضجيج رياح غير معتاد داخل المقصورة.

النطاق الزمني والوحدات المتضررة من عيب فتحة السقف

أوضحت التقارير الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن المشكلة تنحصر في نطاق إنتاجي ضيق جدًا يضم 323 سيارة فقط تم تصنيعها في مصنع "هيرموسيلو" بالمكسيك. 

وتركزت هذه الدفعة في الفترة ما بين 15 و25 أبريل من عام 2025، حيث تقدر الشركة أن نسبة العيب قد تصل إلى أكثر من 60% من السيارات الموجودة ضمن هذا النطاق الزمني المحدد، وهو ما استوجب فحص كافة الوحدات المشتبه بها.

الإجراءات المتبعة من فورد وخطة الإصلاح المجاني

بدأت فورد بالفعل في إخطار الملاك المتضررين رسميًا بضرورة التوجه إلى الوكلاء المعتمدين لإجراء فحص دقيق لوحدة فتحة السقف والتأكد من كود التصنيع الخاص بها. 

وتتضمن خطة الإصلاح استبدال وحدة فتحة السقف بالكامل مجاناً في حال ثبوت وجود الخلل، مع التزام الشركة بتوفير سيارات بديلة للملاك الذين قد تتطلب عملية إصلاح مركباتهم وقتًا إضافيًا في مراكز الخدمة لضمان جودة الالتصاق النهائي.

سياق الاستدعاءات الاستباقية لشركة فورد في عام 2026

يأتي هذا الاستدعاء ضمن سلسلة من الحملات التي أطلقتها فورد مؤخرًا، والتي تصفها الشركة بأنها جزء من استراتيجية "استباقية ومتعمدة" لتحسين جودة منتجاتها وضمان سلامة عملائها. 

ورغم تكرار عمليات الاستدعاء في مطلع عام 2026، إلا أن الشركة تؤكد أن رصد هذه العيوب مبكرًا يساهم في بناء الثقة مع المستهلكين ويمنع وقوع إصابات، حيث لم يتم تسجيل أي بلاغات عن حوادث ناتجة عن مشكلة فتحة السقف في طراز مافريك حتى الآن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

مفيش فايدة .. مهيب عبد الهادي يُهاجم إدارة الأهلي بعد الخروج الإفريقي

توروب

وفقًا للعقد المُبرم.. خصم شهر من راتب «توروب» والجهاز المعاون له بعد خسارة الأهلي دوري الأبطال

ترشيحاتنا

المحافظ في وادي خريزة بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يزور وادي خريزة بشرم الشيخ ويستجيب لمطالب الأهالي

إزالة فورية للتعديات

محافظ كفر الشيخ: إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بالحامول

حديقة صنعاء في ثالث أيام العيد

كاملة العدد.. إقبال على حديقة صنعاء في ثالث أيام العيد بكفر الشيخ| صور

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد