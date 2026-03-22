بسبب عيب خطير.. استدعاء سيارة فورد مافريك الجديدة

أصدرت شركة فورد استدعاءً رسميًا في مارس 2026 يشمل عددًا محدودًا من شاحنات "فورد مافريك" موديل 2025 و2026، وذلك بسبب خلل فني خطير قد يؤدي إلى انفصال لوح الزجاج الخاص بفتحة السقف تمامًا عن جسم السيارة أثناء القيادة.

ويشكل هذا العيب تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب ومستخدمي الطريق، مما دفع الشركة للتحرك السريع ومعالجة المشكلة قبل وقوع حوادث ناتجة عن طيران أجزاء زجاجية من المركبة على السرعات العالية.

تفاصيل الخلل الفني وسبب استدعاء شاحنات مافريك

أرجعت فورد المشكلة الأساسية إلى عيب في عملية التصنيع لدى المورد المسؤول عن أنظمة السقف، حيث تبين وجود خلل في تفاعل مادة "اليوريثان" المستخدمة كلاصق لتثبيت الزجاج بالإطار المعدني.

وأدى هذا الخلل إلى عدم جفاف المادة اللاصقة بشكل صحيح، مما يضعف قوة التماسك ويجعل الزجاج عرضة للانفصال نتيجة ضغط الهواء أثناء القيادة، وقد تلاحظ بعض المركبات علامات تحذيرية مثل تسرب المياه أو سماع ضجيج رياح غير معتاد داخل المقصورة.

النطاق الزمني والوحدات المتضررة من عيب فتحة السقف

أوضحت التقارير الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن المشكلة تنحصر في نطاق إنتاجي ضيق جدًا يضم 323 سيارة فقط تم تصنيعها في مصنع "هيرموسيلو" بالمكسيك.

وتركزت هذه الدفعة في الفترة ما بين 15 و25 أبريل من عام 2025، حيث تقدر الشركة أن نسبة العيب قد تصل إلى أكثر من 60% من السيارات الموجودة ضمن هذا النطاق الزمني المحدد، وهو ما استوجب فحص كافة الوحدات المشتبه بها.

الإجراءات المتبعة من فورد وخطة الإصلاح المجاني

بدأت فورد بالفعل في إخطار الملاك المتضررين رسميًا بضرورة التوجه إلى الوكلاء المعتمدين لإجراء فحص دقيق لوحدة فتحة السقف والتأكد من كود التصنيع الخاص بها.

وتتضمن خطة الإصلاح استبدال وحدة فتحة السقف بالكامل مجاناً في حال ثبوت وجود الخلل، مع التزام الشركة بتوفير سيارات بديلة للملاك الذين قد تتطلب عملية إصلاح مركباتهم وقتًا إضافيًا في مراكز الخدمة لضمان جودة الالتصاق النهائي.

سياق الاستدعاءات الاستباقية لشركة فورد في عام 2026

يأتي هذا الاستدعاء ضمن سلسلة من الحملات التي أطلقتها فورد مؤخرًا، والتي تصفها الشركة بأنها جزء من استراتيجية "استباقية ومتعمدة" لتحسين جودة منتجاتها وضمان سلامة عملائها.

ورغم تكرار عمليات الاستدعاء في مطلع عام 2026، إلا أن الشركة تؤكد أن رصد هذه العيوب مبكرًا يساهم في بناء الثقة مع المستهلكين ويمنع وقوع إصابات، حيث لم يتم تسجيل أي بلاغات عن حوادث ناتجة عن مشكلة فتحة السقف في طراز مافريك حتى الآن.