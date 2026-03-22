ويجز يقدم بروفاته الأخيرة استعداد لحفل جدة.. الليلة

أجرى مطرب الراب ويجز، بروفاته الأخيرة مساء أمس السبت 21 مارس، استعداد لحفله في جدة بالسعودية مساء اليوم الأحد.

وقدم ويجز، في البروفة باقة متنوعة من أغانيه التي من المنتظر أن يقدمها لجمهوره في حفل العيد الليلة.

ويحيي ويجز، حفل عيد الفطر المبارك، مع المطرب محمود العسيلي، اليوم الأحد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أعمال ويجز

من جهة أخرى ينتظر ويجز، عرض فيلمه الجديد وتر واحد، الذي بدأ في تصويره الصيف الماضي 2025.

ويُعد "وتر واحد" أولى التجارب السينمائية لويجز بعد نجاحه الكبير في عالم الغناء والراب، حيث يترقب جمهوره هذا العمل باعتباره انطلاقة جديدة تجمع بين الموسيقى والسينما والاستعراض في تجربة فنية غير مسبوقة.

أحدث أغاني ويجز

وكان طرح المطرب ويجز أغنية جديدة بعنوان “أصلي عربي” ضمن حملة عروبة الذى شارك فيها الفنان خالد النبوى ونجله نور النبوي خلال الأيام الماضية.

وتقول كلمات الأغنية: أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا، هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا، وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا، فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا، أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر، أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر، في بلاد الكرم، والجود في بلاد الإحساس موجود، في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك.

وشارك المطرب ويجز خلال الفترة الماضية استوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يرد خلالها على شائعات ارتباطه بالفنانة أسماء جلال.

وكتب: “شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة كله بيماركت ياباشا ويجز قاعد في البيت