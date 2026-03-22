سيول تضرب أودية سانت كاترين بعد أمطار غزيرة

تعرضت مدينة سانت كاترين لموجة من الطقس السيئ، حيث شهدت هطول أمطار غزيرة منذ فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى تشكّل سيول في مختلف أودية المدينة.

وعلى الفور، رُفعت حالة الطوارئ القصوى، مع تنسيق مكثف بين الجهات المعنية لمتابعة مجرى السيول ورصد أي آثار محتملة لها.

وقال الدكتور أحمد الكومي، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن مدينة الطور شهدت أمطارًا خفيفة، في حين تعرضت سانت كاترين لأمطار غزيرة، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وخرائط التنبؤ بسقوط السيول في المنطقة.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة تسببت في جريان السيول بعدد من الأودية، من بينها وادي غربة، ووادي الأربعين، ووادي الشيخ، مؤكدًا أن المياه تسير في مجراها الطبيعي بفضل مشروعات الحماية من السيول، التي تهدف إلى حماية البنية التحتية، والاستفادة من مياه الأمطار في أغراض الشرب والزراعة.

وأشار إلى أن مياه السيول وصلت إلى البحيرة الأولى عند مدخل المدينة، والتي أُنشئت لتأمين المنطقة وتغذية الخزان الجوفي، لافتًا إلى احتجاز كميات كبيرة من المياه داخل البحيرات الجبلية والسدود، التي أُقيمت بالتنسيق بين أجهزة الموارد المائية.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجان مختصة لمتابعة تطورات السيول، وحصر كميات المياه المخزنة، وقياس تأثيرها على منسوب الخزان الجوفي، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري وكافة الجهات المعنية.

وأكد الكومي عدم تسجيل أي خسائر أو أضرار في البنية التحتية جراء هذه السيول، فيما لم تسفر الأمطار الخفيفة التي شهدتها مدينة الطور عن تكوّن تجمعات أو سيول.