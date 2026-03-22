محافظ الغربية يشدد الرقابة التموينية خلال عيد الفطر ويعلن ضبط 161 شيكارة دقيق مدعم و192 بطاقة تموينية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق خلال عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة التموينية والحفاظ على الدعم وضبط المخالفات.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين بالغربية، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي، حملات مكثفة على مستوى مراكز المحافظة، أسفرت في يوم واحد عن تحرير 5 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 161 شيكارة، وضبط 192 بطاقة تموينية مجمعة داخل أحد المخابز بزفتى بغرض الاستيلاء على الدعم دون وجه حق.

حملات ردع مخالفين

كما تم تحرير 90 محضرًا متنوعًا لمخالفات المخابز، من بينها 21 محضر نقص وزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و24 محضر غلق دون إذن أثناء مواعيد العمل، إلى جانب مخالفات أخرى لعدم النظافة وعدم وجود لوحات مواعيد.

حملات بيطرية

وفي سياق متصل، تم تنفيذ حملة مشتركة مع الطب البيطري بمدينة طنطا، أسفرت عن ضبط 30 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التموينية المكثفة على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر، للتصدي لكافة صور التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.