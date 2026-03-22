انطلاق مهرجان الفواكه بالغردقة فى ثالث أيام العيد وارتفاع نسب الأشغال بالفنادق

تتواصل الاحتفالات بفنادق الغردقة بثالث أيام عيد الفطر المبارك وسط أجواء مبهجة .

وقال علاء الدين محمود مدير احد فنادق الغردقة أن نسب الأشغال بفنادق الغردقة تصل ل98% وتصل غدا ل100% مع ارتفاع نسب الأشغال فى المصريين مع إجازة عيد الفطر المبارك

وأشار محمود إلى تنظيم مهرجان الفواكه بالغردقة فى اليوم الثالث للعيد بمشاركة نزلاء الفندق من مصريين وأجانب.

وأوضح خالد الصغير مدير فندق أن مهرجان الفواكه اليوم ضم عدد كبير من فواكه الشتاء من تفاح وموز واناناس وبرتقال وكيوى وفراوله

وأشار الصغير أن البرامج الترفيهية لليوم الثالث تضم فقرات متنوعة على مدار اليوم لكل أفراد الأسرة.