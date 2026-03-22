انفوجراف.. توطين صناعة البتروكيماويات في مصر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك انفوجراف بشأن توطينًا صناعةالبتروكيماويات.

وأوضح أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تضع خطتها الخمسية2026-2030 مستهدفة تنفيذ 10 مشروعات بهدف توطين صناعة وإنتاج أكثر من 20 منتجًا للسوقين المحلي والعالمي، بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 مليون طن، باستثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار.

و تتضمن تلك المشروعات نماذج مختلفة منها مشروع إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط، ومشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لتوفير خام الإيثان ومشتقات الغاز، إلى جانب مشروعات إنتاج الستيرين والبولي فينيل كلوريد ووقود الطائرات المستدام بالإسكندرية، ومشروعي الإيثانول الحيوي والأمونيا الخضراء بدمياط.