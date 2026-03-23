عمر فايد: حزين لعدم تواجدي في قائمة المنتخب رغم اجتهادي
الرئيس الفرنسي: نقف إلى جانب السعودية في حماية أمنها وسيادتها
شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة
حكم دفع الكفارة بدلا من قضاء صيام رمضان.. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
إيران تطلق الموجة 75 .. انفجارات تهز تل أبيب وصواريخ عنقودية تشعل سماء الأرض المحتلة
انسحاب مفاجئ للأجانب من قيادة العمليات المشتركة في العراق.. ونقلهم جوا خلال يومين
بسبب خلافات الجيرة.. سائق سيارة نقل يدهس سيدتين ودراجة نارية أمام منزل بالشرقية
ترامب يهدد : سندمر إيران بالكامل إذا لم تفتح مضيق هرمز
بسبب دفاعه عن فتاة.. تفاصيل إصابة شاب في بورسعيد بطعنات نافذة وشهود عيان يروون كواليس الواقعة
موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال
بعد إحالته للجنايات.. عاطل يواجه المؤبد بتهمة هتك عرض فتاة بالقاهرة

أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عاطل بتهمة هتك عرض فتاة أثناء سيرها بالشارع بدائرة قسم شرطة السلام.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة قررت ، إحالته للجنايات.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة في لحظة شيطانية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة هتك العرض في القانون


نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

جانب من الحدث

موجز اخبار الوادي الجديد.. انتظام المرافق الحيوية وإحالة رئيس حي السبط بالخارجة للتحقيق

ارشيفيه

سقط عليهما الجدار.. إصابة شخصين باحدى قرى الدقهلية

صورة ارشيفية

الأقصر .. مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بين الدير والمطاعنة

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد