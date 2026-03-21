تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للجنايات، بتهمة هتك عرض فتاة أثناء سيرها بالشارع بدائرة قسم شرطة السلام أول التابعة لمحافظة القاهرة.



تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا من فتاة تتهم شاب بالتحرش بها وهتك عرضها، أثناء سيرها بالشارع وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرها عنها.

وأضافت الفتاة أنها صرخت واستغاثت بالأهالى الذين تمكنوا من الإمساك بالمتهم وتبين أنه يدعى (محمد.ر) وتم تسليمه لرجال المباحث.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة في لحظة شيطانية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.