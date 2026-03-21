القبض على سائق ميكروباص صدم دراجة نارية وأصاب سيدة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة ميكروباص بالاصطدام بإحدى السيدات والتسبب فى وفاتها، ولاذ بالفرار في الجيزة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق.

بمواجهته، قرر أنه حال قيادته السيارة الميكروباص اصطدم بدراجة نارية يستقلها أحد الأشخاص، وسيدة، ولاذ بالفرار خشية ضبطه، وعقب ذلك توقفت سيارة أمامه لمنعه من الهرب، إلا أنه اصطدم بها، ما أدى لإصابة إحدى السيدات كانت تستقل الميكروباص برفقته، وتوجه بها لأحد المستشفيات لإسعافها، وتقرر خروجها عقب تلقيها العلاج اللازم.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية.





