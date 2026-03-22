الرئاسة العراقية: استهداف مقر جهازِ المخابراتِ انتهاك صارخ لسيادة العراقِ وأمنه

أكدت الرئاسة العراقية، أن استهداف مقر جهازِ المخابراتِ يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراقِ وأمنه، داعية إلى ملاحقةِ الجهاتِ المسؤولة عن هذا الاعتداء وتقديمها إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن المنطقة تمر بظروف استثنائيةٍ حسّاسةٍ تقتضي من الجميع العملَ الجادَّ من أجل اجتيازها، مشيرة إلى أنه منذ بدء العدوانِ الإسرائيلي على إيران تعرض العراق ومؤسساته الأمنيةُ والعسكريةُ والمدنيةُ إلى هجماتٍ متكرِّرة، كان آخرُها الاعتداءُ الذي استهدف مقرَّ جهازِ المخابراتِ الوطنيِّ العراقي، والذي أسفر عن استشهادِ أحدِ منتسبيه.

وأضافت، أنَّ"هذا العدوانَ يُعدُّ انتهاكًا صارخًا لسيادةِ العراقِ وأمنِه واستقراره، ومحاولةً للنيلِ من مؤسَّساته الأمنية التي تضطلعُ بدورٍ وطنيٍّ مهمٍّ في حماية البلاد وصونِ أمنِ مواطنيها.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورةِ تعزيزِ الجهودِ الوطنيةِ المشتركة لحمايةِ المؤسَّساتِ الحيوية، وترسيخِ الأمنِ والاستقرار، ورفضِ كلِّ أشكالِ العنفِ والإرهاب.

