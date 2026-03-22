لمحبي الجيمز ..إليك أفضل جهاز العاب بميزات ثورية



أطلقت شركة ماشينيك جهاز كمبيوتر صغير جديد للألعاب مزود بمعالج يصل إلى i9-14900HX وبطاقة رسومات RTX 5070 وذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة 32 جيجابايت



أطلقت شركة ماشينيك جهاز الكمبيوتر المصغر الجديد للألعاب “دون”، والذي يجمع بين مكونات قوية وتصميم صغير الحجم. وسيكون الجهاز متاحًا للشراء ابتداءً من 22 مارس.

مواصفات جهاز الكمبيوتر المصغر

يوفر جهاز الكمبيوتر الصغير معالجات Intel من الجيل الرابع عشر Core i7-14700HX أو i9-14900HX مع وحدات معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX 5060 أو RTX 5070 الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يجعله مثاليًا للألعاب وإنشاء المحتوى وتعدد المهام.

يتميز جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب بهيكل رأسي صغير الحجم ويأتي مزود بإضاءة ARGB، وتصميم تهوية و يمكن وضعه عموديًا أو أفقيًا، مما يوفر مرونة عالية مع الحفاظ على الأداء العالي في حجم صغير.

يشتمل الجهاز على ذاكرة DDR5-5600 بسعة 32 جيجابايت وقرص SSD من نوع PCIe Gen4 بسعة 1 تيرابايت كمعيار أساسي. ويمكن ترقية الذاكرة إلى 128 جيجابايت

يُوفر هذا الحاسوب الصغير خيارات اتصال متعددة، تشمل واي فاي 6E، وبلوتوث 5.3، ومنفذ إيثرنت بسرعة 2.4 جيجابت في الثانية. تحتوي اللوحة الأمامية على منافذ USB-A وUSB-C ومقبس صوت 3.5 ملم، بينما تتضمن اللوحة الخلفية منفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-A، ومنفذ USB-C يدعم DisplayPort 1.4،

الأسعار والتوافر

حددت شركة ماشينيك سعر معالج i7-14700HX المزود ببطاقة رسومات RTX 5060 بـ 13,999 يوان (2,100 دولار أمريكي). أما معالج i9-14900HX المزود ببطاقة رسومات RTX 5060 فيبلغ سعره 14,999 يوان (2,250 دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعر معالج i9-14900HX المزود ببطاقة رسومات ومن المتوقع أن ياتي يسعر (2,400 دولار أمريكي).