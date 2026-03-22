القبض على شخص حول شارع إلى جراج توكتوك في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بتحويل أحد الشوارع بالإسكندرية لجراج لركن مركبات "التوكتوك" والدراجات النارية دون وجه حق مما أعاق حركة المواطنين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته قرر قيامه بتجميع مركبات "التوك توك" لحراستها وتحويل الشارع لجراج "بدون ترخيص" نظير الحصول على مبالغ مالية من مالكيها ، وتم رفع كافة الإشغالات وإعادة فتح الحركة المرورية بالشارع المشار إليه.

وتم التحفظ على مركبات "التوك توك" والدراجات النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.