مسلم يطلق أغنية “ماتتحبيش” ويقع في أزمة سوء اختيار

أطلق المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "ماتتحبيش" بطريقة الـ AI Music Visualizer "، وهي ثالث أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وحشاني"، ويضم 10 أغنيات متنوعة، بها أنماط وأشكال موسيقية مختلفة.

أغنية "ماتتحبيش"، كلمات،حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى، وميكس وماستر، محمد ياسر، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يقدم مسلم فى أغنية "ماتتحبيش" لون الغناء العاطفي، ويتناول من خلالها فكرة إدراك الحقيقه بعد فوات الأوان، واكتشاف الوقوع في حالة سوء الاختيار، رغم كل الاشارات التي كانت تدل على أن هذه العلاقه غير مناسبة ولن تكتمل، لعدم التوافق مع عتاب وحسرة.. تقول كلمات أغنية "ماتتحبيش":..

ماتتحبيش

و مش عارف غلطت ازاي و حبيتك

كتير نصحوني اسيببك بس بردوا فضلت

عملت انا نفسي مش شايف

و فوق الكل عليتك

راهنت عليكي ياما و في النهايه خسرت

ازاي قبلت نكون سوا

و ما بينا فرق المستوى

في الطيبه و الإحساس كبير

طول عمري طيب انا و سوي

اما انتي مؤذيه اوي

و بجد بعدك عني خير

متنفعنيش

من الاول لكن كدبت إحساسي

مشيت في طريق قالولي عنه ضلمه و صعب

قولت الناس دي بتهول

و ظالمه و قلبها قاسي

اتاري مفيش نهائي اقسى منك قلب

