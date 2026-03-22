الرئيس اللبناني: استهداف إسرائيل للبني التحتية والمنشآت انتهاك لسيادتنا

أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون ، استهداف إسرائيل البني التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان وتدميرها، لا سيما جسر القاسمية على نهر الليطاني وغيره من الجسور .

وقال الرئيس اللبناني، في تصريح اليوم الأحد، إنّ "هذه الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه، كما تعكس هذه التوجهات جنوحا خطيرًا نحو التدمير الممنهج للبني التحتية والمرافق المدنية والمناطق السكنية في القرى اللبنانية، بما يرقى إلى سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين، وهو أمر مرفوض ومدان وغير مبرر ويخالف صراحةً قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم الأساسية".

وأضاف الرئيس عون أنّ "استهداف جسور نهر الليطاني، الشريان الحيوي لحركة المدنيين، يُعدّ محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين منطقة جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة، وتثبيت واقع الاحتلال، والسعي إلى التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية".

وتابع الرئيس اللبناني بالقول إنه "إزاء هذا التصعيد، يدعو لبنان المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى تحمّل مسئولياتهم واتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل عن تنفيذ هذا الهجوم، فالاستمرار في الصمت أو التقاعس يُشجّع على التمادي في الانتهاكات ويُقوّض مصداقية المجتمع الدولي".