معتمد جمال يحسم الجدل بشأن عقوبة صبحي بسبب الطرد

كشف معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك عن حقيقة توقيع عقوبه علي محمد صبحي بسبب الطرد حيث اكد أن هناك لائحة في نادي الزمالك لتلك الحالات

وأضاف في تصريحات عقب المباراة “وانا هتكلم مع محمد صبحي بخصوص اللقطة دي لأنها كانت ممكن تخرج الزمالك من البطولة بسبب سوء تصرف لكن لازم يستفاد وميكررهاش”

وتابع :"كان نفسي سيف الدين الجزيري يرجع للتهديف تاني وياخد الثقه .. اخترت انسب توقيت ينزل ويرجع لكن هو مكنش موفق "

واكمل “ إحنا بنشتغل كل يوم على الفنش قدام المرمى في التدريب.. لكن الموضوع محتاج وقت طويل شويه”

واكمل “الوقت عندنا ضيق بين كل مباراة ومباراة بسبب الإجهاد ومقدمناش حل غير أننا نشتغل على إنهاء الفرص ”