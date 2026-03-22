سيف الجزيري يعترف : مواجهة اوتوهو لم تكن سهله

أعرب سيف الجزيري نجم فريق الزمالك عن سعادته بالفوز امام أوتوهو الكونغولي، والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مشددًا على أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق



وقال الجزيري في تصريحاته عقب اللقاء: المباراة كانت فيها ظروف صعبة جداً، لكن كل اللعيبة كانت على قد المسؤولية وده ساعدنا نحقق الفوز"

وتابع “ حاولت أقدم أفضل حاجة عندي خلال اللقاء، والتوفيق كان معانا في النهاية وحققنا الهدف المطلوب”.

واكمل “ الأهم إننا صعدنا لنصف النهائي، وده اللي كنا بنلعب عليه من البداية”

وتابع “ لازم نكمل بنفس القوة والتركيز في المرحلة الجاية علشان نوصل لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.