بعد 70 دقيقة... الزمالك يحافظ على تقدمه بهدفين أمام اوتوهو

مرت ٧٠ دقيقه من عمر مباراة الزمالك واوتوهو الكونغوالي ومازال الفريق الابيض يحافظ علي تقدمه بهدفين نظيفين في اياب ربع نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة

وانهي فريق الزمالك الشوط الاول متقدما بهدفين على أوتوهو من اياب ربع نهائي الكونفدرالية

أحرز عدي الدباغ نجم الزمالك الهدف الثاني للفريق في مرمي اوتوهو في اياب ربع نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة في الدقيقية ٢٤ من عمر المباراة فيما أحرز حسام عبدالمجيد نجم الزمالك الهدف الأول.

كما احرز حسام عبدالمجيد نجم الزمالك الهدف الاول من رأسية في الدقيقة 17 من عمر المباراة

كان فريق أوتوهو الكونغولي قد فرض التعادل السلبي علي الزمالك في أول ربع ساعة في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية في المباراة المقامة حاليا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

بدأ اللقاء بإستحواذ زملكاوي علي الكرة وسيطرة علي منتصف الملعب والبحث عن ثغرة في دفاعات الفريق الكونغولي.

وقاد ناصر منسي هجمة حقيقية في الدقيقة الثالثة مستغلا ارتباك دفاعات اوتوهو الكونغولي وكاد يهدد شباك المنافس.

ومنح حكم اللقاء ركلة حرة أمام منطقة الجزاء للزمالك لصالح اتوتوهو الكونغولي بعد ارتكاب محمد شحاتة خطأ ضد لاعب المنافس في الدقيقة الخامسة.

وسدد تشارلز اتيبو لاعب اوتوهو الكونغولي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدي لها محمد صبحي حارس الزمالك.

ومنح حكم اللقاء ركلة حرة لصالح الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 12 إثر تعرضه لتدخل قوي أمام منطقة الجزاء.