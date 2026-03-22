برلماني: الجولة الخليجية للسيسي تؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأمن والاستقرار العربي

أكد محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في دول الخليج العربي تمثل رسالة واضحة عن التزام مصر الراسخ بدعم أمن واستقرار المنطقة، وتعكس العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع القاهرة بعواصم الخليج.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة مصرية ثابتة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الأشقاء لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وأشار مرجان في تصريح اليوم، إلى أن الجولة حملت رسائل قوية على أكثر من صعيد، أهمها التأكيد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر ستظل ملتزمة بدورها في الحفاظ على استقرار المنطقة العربية، انطلاقًا من رؤية استراتيجية ترتكز على التضامن العربي وتكامل المصالح.

وأضاف أن تنسيق الجهود السياسية والأمنية مع الأشقاء يعكس وعي مصر الكامل بأهمية التماسك العربي في مواجهة الأزمات وحماية مصالح الشعوب العربية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات تهدد أمن الدول العربية أو تتدخل في شؤونها الداخلية.

واختتم النائب محمود مرجان تصريحه بالتأكيد على أن الجولة الخليجية تمثل خطوة محورية في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، بما يعزز الأمن ويصب في مصلحة شعوب المنطقة ويضمن مستقبلًا مستقرًا وآمنًا للجميع.