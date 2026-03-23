محافظ الغربية يشدد الرقابة التموينية في عيد الفطر

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق خلال عيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي تلاعب أو استغلال للسلع المدعمة.

توجيهات محافظ الغربية

وقد قادت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، حملة موسعة بمشاركة فريق الرقابة التموينية، شملت المرور على المخابز البلدية في طنطا وقطور والمحلة الكبرى، وأسفرت عن ضبط مخبز بمركز قطور بحوزته 255 بطاقة تموينية مجمعة بالمخالفة للقانون بهدف الاستيلاء على الدعم، وضبط مخالفات في الدقيق البلدي بإجمالي 63 شيكارة بين تجميع وتصرف بغرض الاتجار غير المشروع.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تم ضبط مخبز آخر قام بتجميع 2000 رغيف بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 63 محضرًا متنوعًا، تضمنت 25 محضرًا لنقص وزن الخبز، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و14 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، و11 محضر تصرف وتجميع دقيق، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة وعدم وجود لوحات مواعيد.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية المكثفة بشكل يومي خلال عيد الفطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لضمان حماية الدعم وحقوق المواطنين.