الحرس الثوري يتهم ترامب بالكذب ويعلق: إن ضربتم الكهرباء سنضرب الكهرباء
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق
تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع
الحرس الثوري الإيراني: إذا تعرضت شبكة الكهرباء للقصف سنضرب محطات الطاقة بإسرائيل
شرطة لندن: إضرام النار في 4 سيارات تابعة لإسعاف يهودية
تبدأ من 10 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف
طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يشدد الرقابة التموينية في عيد الفطر

الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق خلال عيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي تلاعب أو استغلال للسلع المدعمة.

توجيهات محافظ الغربية 

وقد قادت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، حملة موسعة بمشاركة فريق الرقابة التموينية، شملت المرور على المخابز البلدية في طنطا وقطور والمحلة الكبرى، وأسفرت عن ضبط مخبز بمركز قطور بحوزته 255 بطاقة تموينية مجمعة بالمخالفة للقانون بهدف الاستيلاء على الدعم، وضبط مخالفات في الدقيق البلدي بإجمالي 63 شيكارة بين تجميع وتصرف بغرض الاتجار غير المشروع.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تم ضبط مخبز آخر قام بتجميع 2000 رغيف بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 63 محضرًا متنوعًا، تضمنت 25 محضرًا لنقص وزن الخبز، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و14 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، و11 محضر تصرف وتجميع دقيق، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة وعدم وجود لوحات مواعيد.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية المكثفة بشكل يومي خلال عيد الفطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لضمان حماية الدعم وحقوق المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

ترامب

مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

الاهلي

قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

ترشيحاتنا

شيفروليه بليزر 2026

أسعار ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية

كروم

تحذير لمستخدمى كروم: تحديث أمنى عاجل يتطلب إعادة تشغيل المتصفح فورًا

البوجيهات

ماذا يحدث عند إهمال بوجيهات السيارة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد