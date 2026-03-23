مرموش: إحساس رائع بتحقيق أول بطولة مع مانشستر سيتي

أبدى عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة بعد التتويج بأول ألقابه بقميص الفريق، عقب الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب آرسنال.

ونجح مانشستر سيتي في حسم اللقب بعد انتصاره بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، حيث سجل نيكو أوريلي هدفي اللقاء خلال دقائق قليلة في الشوط الثاني.

وأكد مرموش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي أن التتويج يمثل لحظة خاصة في مسيرته، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على تركيز الفريق في كل مواجهة على حدة خلال مشوار الدوري.

وأشار اللاعب إلى رغبته المستمرة في تقديم الإضافة للفريق والمساهمة في تحقيق النجاحات، مؤكدًا أن هذا اللقب مجرد بداية لطموحات أكبر مع بطل إنجلترا.

وكان مرموش قد لعب دورًا مهمًا في وصول فريقه إلى النهائي، بعدما تألق في نصف النهائي أمام نيوكاسل يونايتد وسجل أربعة أهداف، رغم عدم مشاركته في المباراة النهائية، حيث اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء.