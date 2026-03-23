برلماني يطالب بالتوسع في برامج الإرشاد الزراعي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد

ثمن النائب محمد الشويخ ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن جهود الوزارة المستمرة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي.

وأكد" الشويخ" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن العمل على حماية الرقعة الزراعية وتوفير احتياجات المزارعين يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن في الأسواق.

وشدد عضو النواب على أهمية استمرار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إلى جانب التوسع في برامج الإرشاد الزراعي، بما يعزز من قدرة القطاع على زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن كافة أجهزة الوزارة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، وحماية الرقعة الزراعية، وتلبية احتياجات المصدرين والمزارعين دون توقف.



واستعرض وزير الزراعة تقارير غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية والميدانية خلال ثاني أيام إجازة عيد الفطر.