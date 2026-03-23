مهاجم فياريال يحظى بفرصة لإثبات جدارته مع كوت ديفوار في كأس العالم

انضم المهاجم نيكولاس بيبي لمنتخب كوت ديفوار بعد أن حالت إصابة المهاجم الشاب يان ديوماند دون مشاركته في المباريات الودية خلال الشهر الحالي استعدادا لكأس العالم لكرة القدم.

وغاب بيبي عن التشكيلة الأولية للمباريات الودية ضد كوريا الجنوبية في ميلتون كينز بإنجلترا يوم السبت المقبل ثم اسكتلندا في ليفربول يوم 31 مارس الجاري.

وغاب نيكولاس بيبي المهاجم البالغ عمره 30 عاما عن كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب مطلع العام الحالي حينما كانت ساحل العاج تدافع عن اللقب، لكنها ودعت البطولة من دور الثمانية أمام مصر.

وخاض المهاجم السابق لأرسنال والمولود في فرنسا، الذي سجل خمسة أهداف في الدوري الإسباني مع فياريال هذا الموسم، آخر مبارياته الدولية الخمسين مع ساحل العاج في أكتوبر الماضي، لكنه أثار جدلا بعد ذلك بوقت قصير بسبب تعليقات أدلى بها في مقطع فيديو على موقع يوتيوب حول سجل المغرب المتواضع في كأس الأمم الأفريقية.

واعتذر عن ذلك، لكنه قال إنه تعرض لإهانات عنصرية عبر الإنترنت واتهم الاتحاد المحلي لبلاده بعدم مساندته.

وتشارك ساحل العاج في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات الإكوادور وألمانيا وكوراساو.