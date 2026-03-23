الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طفرة بفحص عينات التصدير .. الزراعة : زيادة 49% في عينات الفراولة و 54% لليوسفي

شيماء مجدي

واصل قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود المتابعة الميدانية للأنشطة الزراعية والبحثية خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة سير العمل واستمرار تقديم الخدمات، لضمان عدم تأثرها في الإجازات، في إطار تكليفات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخاصة في المعامل البحثية تحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية؛.

وأجرى الدكتور سعد موسى، نائب رئيس المركز لشؤون البحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،  جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من المعاهد البحثية والمعامل المركزية التابعة للمركز، للوقوف على سير العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات الزراعية والرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

واستهل نائب رئيس المركز، جولته بزيارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث تابع انتظام منظومة العمل واستقبال ما يقرب من 5000 عينة خلال فترة العيد ما بين تحليل وإصدار شهادات. 

وكشفت بيانات المقارنة التي استعرضتها الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، خلال الزيارة، عن طفرة نوعية في حجم الأعمال لعام 2026 وحتى مارس الجاري مقارنة بالعام السابق، حيث قفزت عينات الفراولة المعدة للتصدير إلى 32517 عينة بنسبة زيادة 49%، حيث تم الكشف عنها للتأكد من سلامتها ومطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة، كما ارتفع اليوسفي إلى 1300 عينة بنسبة زيادة 54%، بالإضافة إلى تحليل 12014 عينة لقطاع الصناعات الغذائية، في عام 2025، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المنتج المصري.

وفي معهد بحوث صحة الحيوان، وبحضور  الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، تفقد نائب رئيس المركز المعامل الدولية والمرجعية، مشيداً بجاهزية الكوادر لفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني، حيث أشارت مدير المعهد الى أن المعامل التابعة للمعهد بموانئ: الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، ودمنهور، واصلت عملها بكفاءة، حيث تم فحص 87 عينة لمنتجات واردة،  و77 عينة بالمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني شملت فحص أكثر من نصف مليون طائر، بالإضافة إلى 13 عينة من عجول واردة من البرازيل للتأكد من خلوها من الأمراض الفيروسية.

وشملت الجولة أيضاً معهدي بحوث أمراض النباتات وبحوث البساتين، بحضور الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، ووكلاء معهد بحوث أمراض النباتات، حيث اطلع  موسى على آليات الكشف المبكر عن الأمراض الحجرية لحماية الإنتاج الزراعي، كما تابع برامج إكثار شتلات الزيتون وإنتاج هجن تقاوى فلفل الألوان، مؤكداً أن التوسع في إنتاج التقاوى محلياً يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة الإنتاجية للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وفي ختام جولته، نقل الدكتور سعد موسى تحيات السيد علاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لجميع الباحثين والعاملين المتواجدين على رأس عملهم خلال العطلة، مؤكداً أن هذه الجهود الوطنية تساهم بشكل مباشر في انسياب حركة السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية دون توقف، وتدعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

وشدد نائب رئيس المركز، على ضرورة استمرار التوسع في تطوير وتحديث المعامل، مشيراً إلى أن العمل جاري لتجهيز فروع جديدة للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في بني سويف والنوبارية، لتيسير الإجراءات وتقليل زمن الحصول على النتائج، بما يخدم المصدرين والمنتجين في كافة أنحاء الجمهورية.

الزراعة وزير الزراعة البحوث الزراعية متبقيات المبيدات

