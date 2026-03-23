هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة نادرة من الطفولة

استعادت الفنانة هنا الزاهد ذكريات طفولتها ، بمشاركة جمهورها صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بصورة نادرة من الطفولة، مما حازت الصورة علي تفاعل وإعجاب متابعيها.



وتتميز هنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

من جانب آخر، سبق أن علق الفنان أحمد فهمي على تصريحات طليقته الفنانة هنا الزاهد التي أكدت خلالها أن ذكرياتها معه مُحيت تماماً من ذاكرتها بعد انفصالهما قبل عامين.

وقال فهمي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: “لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات”.