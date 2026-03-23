نقيب المحامين يجتمع بمجلس سوهاج لمناقشة تطوير العمل

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس نقابة سوهاج، وأعضاء اللجنة النقابية، وذلك بمقر النقابة الفرعية، في إطار حرصه على متابعة أوضاع العمل النقابي عن قرب.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس المحامين بالمحافظة، حيث استعرض الحضور أبرز التحديات التي تواجههم، إلى جانب طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير الخدمات النقابية وتحسين مستوى الأداء داخل النقابة الفرعية.

وأكد النقيب العام خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصالح المحامين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات والارتقاء بالمهنة.

كما تناول الاجتماع بحث سبل دعم منظومة العلاج، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمحامين، فضلًا عن مناقشة آليات زيادة موارد النقابة بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للأعضاء.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل بين النقابة العامة ونقابة سوهاج، والعمل على تنفيذ التوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع، بما يخدم جموع المحامين ويعزز من دور النقابة في الدفاع عن حقوقهم.