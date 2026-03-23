في آخر أيام عيد الفطر .. الوادي الجديد تسترد 4 أفدنة من وضع يد

أعلن على نجاح محمد رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد ان الوحدة المحلية لقرى بغداد نفذت إزالة في المهد لتعدى على أملاك الدولة بالزراعة بقصد الحيازة على مساحة 4 أفدنة ببئر 11 بغداد تم الاستيلاء عليها خلال إجازة عيد الفطر.



حملات مكثفة لإزالة التعديات

وأكد نجاح في تصريح له أن حملات الرصد والمتابعة مستمرة ولن يتم التهاون مع أي محاولة لاستغلال الأراضي دون وجه حق، مشددا على أن العمل يسير وفق جدول زمني يضمن استرداد حق الدولة وفرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء في عدد من محافظات الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لأعمال تنفيذ الإزالات المكثفة والفورية في حوالى 21 محافظة.